Виктор Пышкин: Наградим «Зенит» чемпионским титулом в матче с ЦСКА

- Поздравляем «Зенит» с победой в чемпионате. В следующем туре с ЦСКА команде будет вручен кубок. Все в соответствии с регламентом.
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