Виктор Пышкин: Наградим «Зенит» чемпионским титулом в матче с ЦСКА - Советский спорт
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07 мая 2019 12:48ФутболЗибрак Артем

Виктор Пышкин: Наградим «Зенит» чемпионским титулом в матче с ЦСКА

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин поздравил «Зенит» с чемпионством и сообщил, что кубок за победу будет вручен в ближайшем туре.

- Поздравляем «Зенит» с победой в чемпионате. В следующем туре с ЦСКА команде будет вручен кубок. Все в соответствии с регламентом.

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