Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Форвард «Лестера» Джейми Варди выбран лучшим игроком чемпионата Англии по итогам апрельских матчей.
В минувшем месяце 32-летний нападающий провел 4 поединка и забил 5 голов.
Отмечается, что в голосовании англичанин опередил Эдена Азара («Челси»), Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха (оба – «Ливерпуль»), Эмерика Лапорта («Манчестер Сити»), Шейна Лонга («Саутгемптон»), Айосе Переса («Ньюкасл Юнайтед») и Криса Вуда («Бёрнли»).
В этом сезоне АПЛ Варди отыграл 33 матча, забил 18 мячей и отдал 4 голевые передачи.
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