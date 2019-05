Варди признан лучшим игроком АПЛ в апреле

Форвард «Лестера» Джейми Варди выбран лучшим игроком чемпионата Англии по итогам апрельских матчей.

В минувшем месяце 32-летний нападающий провел 4 поединка и забил 5 голов.

Отмечается, что в голосовании англичанин опередил Эдена Азара («Челси»), Джордана Хендерсона, Мохамеда Салаха (оба – «Ливерпуль»), Эмерика Лапорта («Манчестер Сити»), Шейна Лонга («Саутгемптон»), Айосе Переса («Ньюкасл Юнайтед») и Криса Вуда («Бёрнли»).

В этом сезоне АПЛ Варди отыграл 33 матча, забил 18 мячей и отдал 4 голевые передачи.

