СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»

Хавбек «Зенита» Юрий Жирков рассматривает вариант с переходом в «Тамбов», в случае, если клуб оформит выход в РПЛ.
Согласно источнику, боссы «Тамбова» следят за ситуацией игрока, который пока не получал предложений о продлении контракта. Отмечается, что сам футболист не против возможного переезда в эту команду.
На данный момент «Тамбов» занимает второе место в таблице ФНЛ.
В нынешнем сезоне 35-летний Жирков провел 10 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.
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