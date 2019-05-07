СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова» - Советский спорт
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07 мая 2019 17:56ФутболГичунцев Артур

СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»

Об этом сообщает «Чемпионат».

Хавбек «Зенита» Юрий Жирков рассматривает вариант с переходом в «Тамбов», в случае, если клуб оформит выход в РПЛ.

Согласно источнику, боссы «Тамбова» следят за ситуацией игрока, который пока не получал предложений о продлении контракта. Отмечается, что сам футболист не против возможного переезда в эту команду.

На данный момент «Тамбов» занимает второе место в таблице ФНЛ.

В нынешнем сезоне 35-летний Жирков провел 10 матчей в чемпионате России и отдал 3 голевые передачи.

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