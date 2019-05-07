Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 мая 2019 19:27ФутболГичунцев Артур

Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает

Уругвайский футболист выступал за испанский клуб с 2010 года.

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не оставил без внимания уход капитана мадридского «Атлетико» Диего Година.

«Хочу выразить огромное уважение этому человеку. Ла Лиге будет его не хватает», – написал Пике на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что следующим клубом 33-летнего игрока станет миланский «Интер».

14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
07/05 17:00Футбол
Александр Егоров: Бумаль должен был быть удален за удар ФернандоГлава судейства и инспектирования РФС разобрал спорные эпизоды в матчах 27-го тура РПЛ, а также рассказал о том, как арбитры восстанавливаются после игр.
06/05 18:39Хоккей
Хорошисты Кузнецов, Овечкин, Орлов и Капризов. Остальные троечники и отстающие«Советский спорт» по традиции поставил оценки каждому игроку сборной России по итогам Чешских игр.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
07/05 19:15Футбол
Россия проиграла Португалии и лишилась шансов на выход из группы на ЧЕ до 17 летЮношеская сборная России до 17 лет под руководством Дмитрия Хомухи проиграла второй матч группового этапа Евро-2019 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
07/05 12:00Хоккей
Начинаем с Норвегии! Расписание матчей сборной России на чемпионате мира-2019«Советский спорт» предлагает вам ознакомиться с составом групп и расписанием матчей российской команды на чемпионате мира.
05/05 16:00Хоккей
Сегодня – чехи, а дальше – чемпионат мира. Страшно? Нам – да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
06/05 13:57Футбол
Фернандо забил самый красивый гол, а лучшим был Бакаев. Итоги 27-го тура РПЛ (видео)«Советский спорт» по итогам 27-го тура РПЛ определил лучший гол, лучшего игрока и лучшего тренера.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
06/05 14:18Футбол
Суд над Кокориным и Мамаевым - онлайн! Прокурор требует тюремного заключения на... полтора годаПресненский суд Москвы проводит прения сторон по уголовному делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
07/05 18:00Хоккей
В Братиславу! За славой! Российская дримтим едет на ЧМ за золотыми медалями10 мая стартует чемпионат мира. Сборная России везет в столицу Словакии богатый на звонкие имена состав и считается главным фаворитом. Верим, что из россыпи звезд удастся слепить команду-звезду.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
05/05 21:45Хоккей
Капризов разбудил Овечкина и Кузнецова. Эта тройка зажжет в БратиславеЧетыре гола нового ударного звена позволили сборной России победить чехов 4:1. К тому же наши выиграли Евротур.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
07/05 08:45Хоккей
«Коламбус» – всё! Бобровский и Панарин провалили решающий матч. Но на ЧМ их не ждите!А «Колорадо» затащило «Сан-Хосе» в седьмую игру.
Новости
19:42 ММА UFС ищет соперника для Тайсумова
19:28 Футбол Маурисио Почеттино: Знаем, что должны выигрывать завтра у «Аякса»
19:27 Футбол Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает
19:24 Футбол Василий Кикнадзе: У Денисова была ангина, мне больше нечего добавить
19:20 Футбол Уго Льорис: Единственный вариант для «Тоттенхэма» пройти дальше - это выиграть завтра
18:55 Футбол Юношеская сборная России проиграла Португалии на Евро-2019, не сумев выйти в 1/4
18:50 Футбол Ребров вернулся в общую группу «Спартака» (фото)
18:39 Волейбол Наставник «Кузбасса»: «Зенит» приехал на игру совершенно другой командой
18:37 Футбол Джордан Хендерсон: Сегодня мы можем изменить ход противостояния с «Барселоной»
18:30 Футбол Эрик тен Хаг – о матче с «Тоттенхэмом»: «Аякс» будет играть только на победу
18:27 Баскетбол Серхио Родригес: В этом сезоне мы выглядим лучше «Реала»
18:17 Футбол Еременко признан лучшим игроком «Ростова» в апреле
18:15 Футбол Сергей Силкин: У «Ливерпуля» шансов мало, потому что нет таких звезд, как Месси
18:09 Футбол Самедов выбыл до конца сезона
18:09 Футбол Ракицкий не получил вызов в сборную Украины на матчи против Сербии и Люксембурга
17:56 Футбол СМИ: Жирков готов рассмотреть предложение «Тамбова»
17:39 Хоккей На 42-м году жизни скончался бывший голкипер «Авангарда» Адам Свобода
17:38 Футбол Сергей Семак: Результат в оставшихся играх не столь важен, но желание победить у нас
17:22 Футбол Источник: Шатов готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Краснодар»
17:04 Волейбол «Зенит» обыграл «Кузбасс» и сократил отставание в серии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика