Жерар Пике – об уходе Година из «Атлетико»: Ла Лиге будет его не хватает

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не оставил без внимания уход капитана мадридского «Атлетико» Диего Година.
«Хочу выразить огромное уважение этому человеку. Ла Лиге будет его не хватает», – написал Пике на странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что следующим клубом 33-летнего игрока станет миланский «Интер».
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