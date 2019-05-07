Агуэро, Азар и Ван Дейк номинированы на награду лучшему игроку сезона в АПЛ

В число номинантов на награду вошли: нападающие Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг (оба «Манчестер Сити»), Садио Мане и Мохамед Салах (оба «Ливерпуль»), полузащитники Эден Азар («Челси») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»), а также защитник Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»).
Напомним, что ранее Ван Дейк выиграл награду игроку года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA)
Добавим, что имя победителя станет известно 14 мая.
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