Павел Худяков: С деньгами у «Тамбова» все нормально «Тамбов» не имеет долгов перед Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

- Эта информация - полная чушь, все долги давно погашены, с деньгами у клуба все нормально, проблем с финансированием у «Тамбова» не было. Может быть, кто-то специально запускает подобные слухи, - приводит слова спортивного директора клуба Павла Худякова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что РФС предупредил руководство клуба о необходимости погашения долгов перед ФНЛ.

За три тура до конца первенства «Тамбов» набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.