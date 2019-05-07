Павел Худяков: С деньгами у «Тамбова» все нормально

- Эта информация - полная чушь, все долги давно погашены, с деньгами у клуба все нормально, проблем с финансированием у «Тамбова» не было. Может быть, кто-то специально запускает подобные слухи, - приводит слова спортивного директора клуба Павла Худякова ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что РФС предупредил руководство клуба о необходимости погашения долгов перед ФНЛ.
За три тура до конца первенства «Тамбов» набрал 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
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