Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич вернулся в общую группы команды, сообщает официальный твиттер клуба.
27-летний хорват не играл с 24 апреля из-за травмы голеностопа и пропустил матчи с «Уралом» (4:1) и «Крыльями Советов» (1:1).
В нынешнем сезоне 27-летний Пауревич провел 26 матчей в премьер-лиге и Лиге Европы, забил два гола и сделал две результативные передачи.
Напомним, 12 мая в 28-м туре «Уфа» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 12 мая на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).
За три тура до окончания чемпионата «Уфа» занимает 14-е место, отставая на четыре очка от занимающего 12-е место «Динамо».
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