Пауревич вернулся в общую группу «Уфы» перед матчем со «Спартаком» Хорват не играл с 24 апреля.

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич вернулся в общую группы команды, сообщает официальный твиттер клуба.

После небольшого повреждения голеностопа в общую группу возвращается Иван Пауревич!



Как думаете, сыграет хорватский полузащитник, самый результативный футболист нашей команды в играх против «Спартака», в ближайшем матче против «красно-белых»? pic.twitter.com/iRAvDiEFBa — ФК УФА (@UfaFc) May 8, 2019

27-летний хорват не играл с 24 апреля из-за травмы голеностопа и пропустил матчи с «Уралом» (4:1) и «Крыльями Советов» (1:1).

В нынешнем сезоне 27-летний Пауревич провел 26 матчей в премьер-лиге и Лиге Европы, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Напомним, 12 мая в 28-м туре «Уфа» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 12 мая на «Открытие Арене». Начало – 19:00 (мск).

За три тура до окончания чемпионата «Уфа» занимает 14-е место, отставая на четыре очка от занимающего 12-е место «Динамо».