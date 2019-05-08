Григорий Морозов: «Динамо» отступать некуда, у нас впереди три финала - Советский спорт
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08 мая 2019 14:03ФутболЛипкин Антон

Григорий Морозов: «Динамо» отступать некуда, у нас впереди три финала

«Динамо» сыграет дома с «Ростовом».

Защитник «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал предстоящий матч 28-го тура премьер-лиги с «Ростовом».

«Нам отступать некуда, – приводят «Известия» слова Морозова. – У нас впереди три финала, и каждый матч будет очень тяжелым. Нужно хорошо подготовиться и сыграть уверенно против «Ростова».

Напомним, матч «Динамо» – «Ростов» пройдет 10 мая на «Арене Химки». Начало – 14:00 (мск).

После 27 туров «Динамо» занимает 12-е место, опережая на два очка «Крылья Советов», которые находятся в зоне стыковых матчей.

После этого бело-голубые сыграют в гостях с «Енисеем» (19 мая) и «Арсеналом» (26 мая).

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