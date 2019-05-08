«Балтика» получила иск на 25 млн рублей за неуплату аренды стадиона

Сумма иска к «Мордовии» составляет 6,87 млн рублей, к «Балтике» – 24,98 млн рублей.
Утверждается, что они связаны с неуплатой клубами аренды стадионов.
«Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше 5 матчей», – говорится в сообщении источника, близкого к ситуации.
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