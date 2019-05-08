ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет трансферов - Советский спорт
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08 мая 2019 14:43ФутболСпирин Дмитрий

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет трансферов

ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых игроков в два ближайших трансферных окна.

«Челси» не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду «Челси», также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.

Также ФИФА оставила в силе штраф «Челси» в размере 600 тысяч швейцарских франков.

Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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