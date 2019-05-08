ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на запрет трансферов

«Челси» не может подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.
Запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду «Челси», также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений.
Также ФИФА оставила в силе штраф «Челси» в размере 600 тысяч швейцарских франков.
Лондонцы имеют право оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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Счет в серии: 4-3 в пользу «Сент-Луиса»