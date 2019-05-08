«Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы - Советский спорт
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08 мая 2019 18:21ФутболСпирин Дмитрий

«Челси» обжалует в CAS запрет на трансферы

«Челси» выступил с заявлением по поводу решения ФИФА отклонить апелляцию клуба на трансферный запрет.

«Клуб отмечает, что апелляционный комитет ФИФА принял решение частично удовлетворить апелляцию, поданную «Челси» против решения дисциплинарного комитета ФИФА. Тем не менее клуб разочарован тем, что запрет на трансферы в течение двух подряд трансферных окон не был отменен.

«Челси» категорически опровергает выводы апелляционного комитета ФИФА. Клуб действовал согласно соответствующим правилам и обжалует решение в Спортивном арбитражном суде», – говорится в заявлении лондонцев.

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