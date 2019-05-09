Imagine Dragons выступят на церемонии открытия финала Лиги чемпионов

Американская рок-группа Imagine Dragons выступит перед началом финального матча Лиги чемпионов.
Напомним, встреча состоится 1 июня и пройдет в Мадриде. На стадионе «Ванда Метрополитано» сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».
«Для нас большая честь выступить на церемонии открытия финала Лиги чемпионов УЕФА с Pepsi (спонсор церемониии) для одних из самых страстных поклонников спорта на планете. В Мадриде будет отличное шоу», – заявил представитель группы.
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