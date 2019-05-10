Кепа Арриcабалага: Перед каждой игрой готовимся к серии послематчевых пенальти Вратарь «Челси» Кепа Арриcабалага прокомментировал выход команды в финал Лиги Европы.

- Серия пенальти всегда сводится к удаче. Сегодня мы выиграли, раньше в другом финале проиграли. Все сложилось хорошо, мы играли против очень, очень сильной команды. Но сейчас мы счастливы.

Мы всегда готовимся к серии послематчевых пенальти, перед каждой игрой, и сегодня нам повезло. Мы рады пробиться в финал Лиги Европы.

У нас получился довольно сложный сезон, но мы достигли двух финалов и вышли в Лигу чемпионов, поэтому я считаю, что он сложился для нас хорошо.

Теперь нам предстоит сложное дерби с «Арсеналом» в финале Лиги Европы в Баку, - приводит слова голкипера официальный сайт ВВС со ссылкой на BT Sport.

Добавим, что в финале Лиги Европы 29 мая «Челси» сыграет против «Арсенала».