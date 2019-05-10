Александр Бубнов: «Арсенал» не испытает проблем и отправит «Анжи» в ФНЛ - Советский спорт
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10 мая 2019 11:00ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: «Арсенал» не испытает проблем и отправит «Анжи» в ФНЛ

«Анжи» примет «Арсенал» в 28-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Арсенал» без проблем выиграет у «Анжи» в матче 28-го тура премьер-лиги в Каспийске.

«Прекрасно играющие весной туляки не испытают особых проблем на выезде и официально отправят «Анжи» в ФНЛ, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Прогноз – 0:2».

Напомним, матч «Анжи» – «Арсенал» пройдет 10 мая на «Анжи Арене» в Каспийске. Начало – 16:30 (мск).

За три тура до окончания чемпионата «Арсенал» набрал 42 очка и занимает шестое место. У «Анжи» 20 очков и предпоследнее место. В случае поражения «Анжи» потеряет теоретические шансы на сохранение прописки в премьер-лиге.

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