Александр Бубнов: «Арсенал» не испытает проблем и отправит «Анжи» в ФНЛ

Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМ В Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.

«Семака с юности уважали не за то, что он может напихать» Мы расспросили о наставнике «Зенита» известных людей, которые давно и хорошо его знают.

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.

Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделю Александр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.

Россия, США, Швеция – фавориты. Канада? Нет! Самый полный гид по ЧМ-2019 в Словакии В Братиславу и Кошице приедут Кучеров, Овечкин, Малкин, Таварес, Годро, Ларкин и многие другие.

Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной России До старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.

Да как такое возможно!? «Тоттенхэм» уступал «Аяксу» три мяча, но на 96-й минуте... «Тоттенхэм» переиграл в супердраматичном ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» (3:2) и вышел в финал. Судьба главного клубного турнира Европы решится 1 июня в Мадриде в противостоянии «шпор» и «Ливерпуля».

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Евгений Кузнецов: У России был и более звездный состав, и тогда ничего не получилось Нападающий сборной России по хоккею Евгений Кузнецов о соперниках и шансах «Красной машины» на чемпионате мира.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?