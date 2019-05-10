Месси признан автором лучшего гола в полуфинале Лиги чемпионов (видео) - Советский спорт
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10 мая 2019 17:49ФутболГичунцев Артур

Месси признан автором лучшего гола в полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал победителем голосования по выбору лучшего гола в полуфинальных матчах Лиги чемпионов.

Напомним, нападающий каталонского клуба оформил дубль в первой игре с «Ливерпулем» (3:0), а его мяч, забитый со стандартного положения занял первое место.

Добавим, что на это звание также претендовали Дивок Ориги («Ливерпуль») – гол в ответном матче с «Барселоной» (4:0), полузащитник Хаким Зиеш («Аякс») и хавбек Лукас Моура («Тоттенхэм»). Оба забили в матче «Аякс» – «Тоттенхэм» (2:3).

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