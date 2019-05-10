Бенитес назвал лучший камбэк в истории Лиги чемпионов

— Тут без шансов. У нас было 45 минут, 0:3 против лучшего «Милана». Миланские болельщики уже празднуют, а мы забиваем три мяча за шесть минут. Дудек спасает в воротах, матч перетекает в дополнительное время. Мы побеждаем по пенальти. Вспомните что-то лучше, чем это? Один мой турецкий коллега, что они целый год анализировали тот матч, — сказал Бенитес в интервью AP.
Бенитес — последний по времени тренер, который выиграл с «Ливерпулем» международный турнир.
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