Бенитес назвал лучший камбэк в истории Лиги чемпионов Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес считает отыгрыш своей команды в финале Лиги чемпионов-2004/2005 против «Милана» — лучшим камбэком в истории турнира.

— Тут без шансов. У нас было 45 минут, 0:3 против лучшего «Милана». Миланские болельщики уже празднуют, а мы забиваем три мяча за шесть минут. Дудек спасает в воротах, матч перетекает в дополнительное время. Мы побеждаем по пенальти. Вспомните что-то лучше, чем это? Один мой турецкий коллега, что они целый год анализировали тот матч, — сказал Бенитес в интервью AP.

Бенитес — последний по времени тренер, который выиграл с «Ливерпулем» международный турнир.