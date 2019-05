Игроки «Челси» признали Азара лучшим игроком команды в сезоне

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком команды в сезоне по версии игроков клуба, сообщает официальный твиттер «синих».

As voted by his Chelsea teammates, @HazardEden10 is the Players' Player of the Year! 🙌 #CFCAwards19 pic.twitter.com/2tkrMTOEju