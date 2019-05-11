Игроки «Челси» признали Азара лучшим игроком команды в сезоне Также бельгиец стал автором лучшего гола.

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком команды в сезоне по версии игроков клуба, сообщает официальный твиттер «синих».

As voted by his Chelsea teammates, @HazardEden10 is the Players' Player of the Year! 🙌 #CFCAwards19 pic.twitter.com/2tkrMTOEju — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2019

В нынешнем сезоне, который для 28-летнего бельгийца стал седьмым в «Челси», он провел 50 матчей в премьер-лиге, Лиге Европы, Кубке лиги и Кубке Англии, забил 19 голов и сделал 16 голевых передач.

Также Азар победил в номинации лучший гол сезона, которым стал его забитый мяч в ворота «Ливерпуля» в Кубке лиги.

А лучшим молодым игроком назвали полузащитника Каллума Хадсона-Одои. На счету 18-летнего британца шесть голов и семь результативных передач в 29 матчах.