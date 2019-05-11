«Томь» проиграла «Шиннику» и потеряла шанс напрямую выйти в РПЛ «Томь» проиграла «Шиннику» в матче 36-го тура первенства ФНЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ярославской команды, единственный гол уже на 6-й минуте забил Эльдар Низамутдинов.

Благодаря этой победе «Шинник» вышел на 5-е место в таблице ФНЛ. Занимающий четвертое место «Нижний Новгород» разгромил «Краснодар-2» и продолжает иметь преимущество в 3 очка над «Шинником».

«Томь» занимает третье место в ФНЛ, набрав 60 очков после 36 туров. Из-за поражения в игре с «Шинником» томский клуб утратил шанс догнать занимающий вторую строчку в ФНЛ «Тамбов» и выйти в РПЛ напрямую — отставание от «Тамбова» за два тура до конца чемпионата составляет 7 очков.