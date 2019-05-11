«Сочи» и «Тамбов» вышли в премьер-лигу

Это стало возможным благодаря поражению «Томи» от «Шинника» (0:1) в 36-м туре первенства Футбольной национальной лиги.
Набрав по 67 очков, «Сочи» и «Тамбов» лидируют в турнирной таблице ФНЛ и имеют по три игры в запасе. «Томь» с 60 очками осталась на 3-м месте и за два матча до финиша потеряла шансы догнать лидеров.
3-я и 4-я команды ФНЛ по итогам первенства смогут побороться за дополнительные путевки в элитный дивизион, сыграв в стыковых матчах с 13-м и 14-м клубами РПЛ.
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