«Сочи» и «Тамбов» вышли в премьер-лигу «Сочи» и «Тамбов» досрочно стали обладателями двух прямых путевок в РПЛ по итогам текущего сезона.

Это стало возможным благодаря поражению «Томи» от «Шинника» (0:1) в 36-м туре первенства Футбольной национальной лиги.

Набрав по 67 очков, «Сочи» и «Тамбов» лидируют в турнирной таблице ФНЛ и имеют по три игры в запасе. «Томь» с 60 очками осталась на 3-м месте и за два матча до финиша потеряла шансы догнать лидеров.

3-я и 4-я команды ФНЛ по итогам первенства смогут побороться за дополнительные путевки в элитный дивизион, сыграв в стыковых матчах с 13-м и 14-м клубами РПЛ.