«Енисей»: Привет, ФНЛ, скучали?

Пресс-служба «Енисея» остроумно отреагировала на вылет из российской премьер-лиги в футбольную национальную лигу.
«Привет, ФНЛ, скучали?», — написал официальный твиттер клуба.
«Енисей» вышел в премьер-лигу в 2018 году. Команда провела в высшем дивизионе один сезон. Красноярцы стали вторым клубом после «Анжи», который вылетел в ФНЛ напрямую.
Твиттер «Енисея» известен своими юмористическими твитами.
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