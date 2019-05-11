«Тамбов»: Осваиваем новый хэштег

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Видео всех голов 28-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России.

Кто зажжет в Кошице и Братиславе? Пять главных звезд ЧМХ-2019 не из сборной России До старта чемпионата мира остается совсем немного времени. Поднимем бокалы за День Победы – а уже на день следующий турнир берет старт. Помимо Малкина, Овечкина и Кучерова – там еще масса ярких звезд.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

А добить? Нашему обозревателю мало победы 5:2 над норвежцами И он решил напомнить, что в советские времена никому не могло прийти в голову валять дурака в концовке победной игры.

Найденов, Черчесов, Бекхэм и договорняки. Сочи вернулся в большую игру! Сегодня определились оба клуба, которые напрямую шагнут из ФНЛ в РПЛ. Одним из них стал «Сочи», образованный год назад на базе питерского «Динамо».

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Александр Точилин: Тренируемся на базе, где хорваты готовились к 1/4 финала с Россией Главный тренер ФК «Сочи» рассказал об адаптации клуба на новом месте после переезда из Санкт-Петербурга и перспективах выступления в следующем сезоне в премьер-лиге.

Юрий Семин: Кварацхелия - молодец, что забил. Грузины приживаются в «Локомотиве» Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Рубином» (4:0) в 28-м туре чемпионата России рассказал о травмированных футболистах, задачах до конца сезона и первом мяче Хвичи Кварацхелии.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Раскачаемся на Норвегии? Что смотреть сегодня на чемпионате мира Признаем: самые яркие вывески дня: Финляндия - Канада и Чехия - Швеция. Ну и разве не интересно, сумеют ли дать хозяева отпор американцам?

Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про Головкина В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.