«Тамбов»: Осваиваем новый хэштег - Советский спорт
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11 мая 2019 18:49ФутболКоноплев Александр

«Тамбов»: Осваиваем новый хэштег

«Тамбов» празднует выход в РПЛ.

Футбольный клуб «Тамбов» опубликовал три твита по поводу выхода в российскую премьер-лиги.

Сегодня команда впервые в своей истории пробилась в высший российский дивизион.

«Осваиваем новый хэштег - #фкТамбоввРПЛ» — написано в одном из сообщений.

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