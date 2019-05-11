«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и покинула зону вылета - Советский спорт
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11 мая 2019 21:15ФутболСпирин Дмитрий

«Балтика» обыграла «СКА-Хабаровск» и покинула зону вылета

«Балтика» нанесла поражение «СКА-Хабаровску» в матче 36-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, проходившая в Калининграде на одноименном стадионе, завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом — 1:0.

Победу «Балтике» принес точный удар Ильи Кузьмичева в самом дебюте игры — на 1-й минуте.

«Балтика» благодаря победе покинула зону вылета, поднявшись на спасительную 15 строчку. У команды из Калининграда 41 очко. За два тура до окончания чемпионата она на 1 очко опережает находящиеся в зоне вылета «Факел» и «Армавир». «СКА-Хабаровск» с 55 очками идет восьмым, на 4 очка отставая от 4-й строчки, дающей возможность сыграть в переходных матчах за право выхода в РПЛ.

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