Главный тренер «Сочи» - о выходе в РПЛ: У нас высокий потенциал «Сочи» и «Тамбов» досрочно стали обладателями двух прямых путевок в РПЛ по итогам текущего сезона.

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал выход команды в российскую премьер-лигу. Это стало возможным благодаря поражению «Томи» от «Шинника» (0:1) в 36-м туре первенства Футбольной национальной лиги. «Сочи» проиграл курскому «Авангарду» (1:2)

«О результате игры в Ярославле узнали сразу после ее окончания. Но мы выходили с желанием победить, и были близки к победе. Пропустили два необязательных гола. Так играть нельзя. Хозяев поздравляю с победой. Она им была нужна больше, наверное.

Как отметим выход в РПЛ? Нужно готовиться к следующему туру. Сезон же еще не завершен. А сейчас сделали по глотку шампанского в раздевалке.

С какого места выходить не принципиально, но хотим с первого места.

Как будем усиливаться? Хотим усилить все линии и улучшить общекомандные взаимодействия. У нас высокий потенциал», - цитирует Точилина пресс-служба ФНЛ.

Набрав по 67 очков, «Сочи» и «Тамбов» лидируют в турнирной таблице ФНЛ и имеют по три игры в запасе. «Томь» с 60 очками осталась на 3-м месте и за два матча до финиша потеряла шансы догнать лидеров.

3-я и 4-я команды ФНЛ по итогам первенства смогут побороться за дополнительные путевки в элитный дивизион, сыграв в стыковых матчах с 13-м и 14-м клубами РПЛ.