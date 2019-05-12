Бенитес может возглавить «Рому» - Советский спорт
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12 мая 2019 12:03ФутболСпирин Дмитрий

Бенитес может возглавить «Рому»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес и Джанпьеро Гасперини, возглавляющий «Аталанту», включены руководством «Ромы» в число претендентов на пост тренера римского клуба.

Нынешний главный тренер римлян Клаудио Раньери покинет свой пост по окончании сезона.

Президенту «Ромы» Джеймсу Палотте нравится вариант с Бенитесом, в то время как Гасперини — «план Б» для римского клуба. Еще одним вариантом является приглашение тренера «Сампдории» Марко Джампаоло.

За 3 тура до конца чемпионата «Рома» имеет в активе 59 очков и занимает 6-е место в таблице серии А.

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