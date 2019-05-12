ФИФА может наложить трансферный запрет на «Валенсию» и «Вильярреал» В течение следующих нескольких недель ФИФА завершит расследование возможных нарушений со стороны «Валенсии» и «Вильярреала».

Оба клуба могут получить запрет на трансферы, сообщает Marca.

Дела «Валенсии» и «Вильярреала» схожи с тем, из-за которого годичный запрет на регистрацию футболистов получил лондонский «Челси». Речь идет о 19-й статье правил, которая гласит, что клубы могут совершать трансферы игроков из других стран, только если тем уже исполнилось 18 лет. На сегодняшний день все клубы, в отношении которых проводили подобные расследования, были наказаны, но санкции были наложены разные.

У «Валенсии» и «Вильярреала» будет возможность подать апелляцию на возможный трансферный запрет.