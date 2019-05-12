Артем Дзюба: Вообще стоило до 30 лет помотаться, чтобы стать чемпионом

- Кто первым поздравил с чемпионством? Мирослав Ромащенко. Он прямо онлайн вел матча в Туле. «Три, два, один, поздравляю!!!». Он меня знает с детства. Потом сразу папа, жена поздравили. Потом началось сумасшествие. Неделю не мог с телефоном разобраться. Всем ответить. Это было сложно. Но очень счастлив.
Очень горжусь ребятами. Все красавцы. Мы шли к этому долго и тяжелые моменты были, но мы справились. После «Краснодара» была уверенность, что теперь не отпустим. А до этого все плавало очень опасно. Но вообще стоило до 30 лет помотаться, чтобы стать чемпионом, - цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
Напомним, что Дзюба в разные годы выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», Арсенал» и «Зенит».
Добавим, что «Зенит» за три тура до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали РПЛ, которые команда получила сразу по окончании домашнего матча 28-го тура с ЦСКА (3:1) вместе с кубком чемпионата России.
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