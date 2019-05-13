Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара Кушанашвили Колумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.

Валерий Рейнгольд: «Спартак» нужно строить вокруг трех игроков Бывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уфой» (1:0).

Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМ Швед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.

Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, «Зенит» станет украшением РПЛ Юрий Цыбанев ставит питерскому клубу за сезон 3, команде «Зенит» – 4, а главному тренеру – полновесную «пятерку».

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

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Конфуз Ойеволе и благородство тренера «Анжи». Цифры и итоги 28-го тура РПЛ (видео) Любопытные итоги 28-го тура РПЛ от «Советского спорта».

Финский вундеркинд творит что-то невероятное! Он забил три гола Словакии (видео) Второй день ЧМ получился горячим: Латвия обыграла Австрию, словаки дали очередной бой топ-сборной, а Каапо Какко оформил свой первый хет-трик чемпионата мира.

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«Нефтяную скважину в Тамбове пока не нашли, откуда взять деньги на Жиркова?» О клубе-новичке РПЛ «Тамбове» мы расспросили легенду местного футбола Владимира Ковылина.

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?