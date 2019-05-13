Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде - Советский спорт
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13 мая 2019 14:40ФутболСметанникова Дарья

Дринкуотер лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде

В завершившемся сезоне английской премьер-лиги футболист не сыграл ни одного матча.

Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер лишен водительских прав на 20 месяцев. Футболист попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает The Mirror.

Дринкуотер был задержан полицией 8 апреля по подозрению в вождении в нетрезвом виде. Англичанин врезался в чужую машину, направляясь домой после вечеринки на своем автомобиле.

Кроме лишения прав Дринкуотеру назначены 70 часов общественных работ.

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