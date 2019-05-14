Роман Широков: Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть - Советский спорт
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14 мая 2019 09:55ФутболЛипкин Антон

Роман Широков: Странно, что ЦСКА провалил весеннюю часть

Армейцы опустились на пятое место в турнирной таблице.

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался об игре ЦСКА в матче 28-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

«Настрой у ЦСКА был, но сил на концовку у команды почему-то не хватает, – сказал Широков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». – Странно, что они провалили весеннюю часть. До этого за ЦСКА этого не водилось.

А «Зенит» после матча с «Краснодаром», наверное, очень сильно поверил в себя, играет здорово, мощно и в концовках почти всегда добавляет».

Напомним, в последних трех турах чемпионата ЦСКА набрал одно очко и опустился на пятое место в турнирной таблице.

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