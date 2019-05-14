Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – о решениях арбитра Для Алексея Еськова в матче 28-го тура РПЛ «Оренбург» – «Урал» (2:2).

– В матче «Оренбург» – «Урал» не надо было засчитывать гол Сутормина, потому что нападающий был в офсайде. Арбитр решил, что мяч пошел к нему от защитника. Второй гол от «Оренбурга» был забит со штрафного, который не надо было назначать. Для Алексея Еськова это была неудачная игра.

Не ставить Еськова на матчи «Урала»? Не вопрос. Я предложил Григорию Иванову (президенту «Урала» – Прим.ред.), чтобы я перед матчами клуба присылал ему состав «Урала» на матч, а он выбирал судей на матч. Это шутка, конечно.