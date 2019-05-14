Комиссия РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо» не позднее 16 мая

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от боя Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

«Слив» Глушаковым Карреры был записан после матча с ПАОКом. Подробности скандала Мы проанализировали запись телефонного разговора Дениса Глушакова, в котором капитан «Спартака» признается в желании команды убрать впоследствии уволенного Массимо Карреру.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМ Швед Антон Ландер забил три гола, а Латвия проиграла важный матч в борьбе за плей-офф.

«Сектанты» мешают «Спартаку» больше, чем слабое руководство Федуна Многих этот текст возмутит, но постоянный негатив болельщиков красно-белых, недовольных руководством, тренером, игроками и всем на свете, нашего автора уже достал! И не только его…

Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцем В субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.

«Когда ж... будет голая, тогда полетим забивать!» Наши победили, но собой недовольны Второй матч подряд наши сохранили ворота на замке. Хотя голевые моменты чехи создали в избытке. Тревожит, что исчезло большинство. Но есть время его вернуть.

Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это? Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.

Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный Драчев Сегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.

«В коме или нет?» С выпавшим из окна свидетелем по делу Кокорина вышла путаница Как только СМИ растиражировали сообщения о падении девушки из окна в Праге, в инстаграм Екатерины Бобковой посыпались сообщения со словами поддержки. Позже они сменились призывами… подать на журналистов в суд.