Комиссия РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо» не позднее 16 мая - Советский спорт
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14 мая 2019 13:54ФутболЗибрак Артем

Комиссия РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо» не позднее 16 мая

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин – о дате проверки газона на новой арене столичного клуба.

– Пришло письмо от «Динамо» с просьбой к РПЛ, чтобы на новый стадион приехала комиссия и лига дала разрешение сыграть на нем матч с тульским «Арсеналом» в заключительном туре сезона (26 мая – Прим.ред.). Комиссия поедет не позже 16 мая.

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