Бабушка футболиста умерла после празднования дебюта внука за «Наполи» Соседям не понравилась радость семьи футболиста.

Дебют 19-летнего полузащитник Джанлуки Гаэтано в «Наполи» был омрачен смертью его бабушки. 12 мая вингер сыграл несколько минут во встрече со СПАЛом в серии А.

Как сообщает Football Italia, после матча семья футболиста вышла отметить событие во двор. Там у них начался конфликт с соседями, которые жаловались на шум. После словесной перепалки у Камеллы Гаэтано случился сердечный приступ, от которого она и скончалась.

В нынешнем сезоне на счету Гаэтано 21 гол и восемь голевых передач в 35 матчах за молодежку «Наполи» во всех турнирах.