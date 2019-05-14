Бабушка футболиста умерла после празднования дебюта внука за «Наполи»

Дебют 19-летнего полузащитник Джанлуки Гаэтано в «Наполи» был омрачен смертью его бабушки. 12 мая вингер сыграл несколько минут во встрече со СПАЛом в серии А.
Как сообщает Football Italia, после матча семья футболиста вышла отметить событие во двор. Там у них начался конфликт с соседями, которые жаловались на шум. После словесной перепалки у Камеллы Гаэтано случился сердечный приступ, от которого она и скончалась.
В нынешнем сезоне на счету Гаэтано 21 гол и восемь голевых передач в 35 матчах за молодежку «Наполи» во всех турнирах.
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