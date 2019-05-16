Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в РПЛ 16 мая в Доме футбола состоялась жеребьевка по определению хозяев полей в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге в сезоне-2019/20.

От ФНЛ в стыковые матчи пройдут команды, занявшие 3 и 4 места. В РПЛ также сохраняется интрига. Команды, закрепившиеся на 13-м и 14-м местах турнирной таблицы, будут известны в ближайших матчах.

В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с 3-й командой ФНЛ, а 4-я команда ФНЛ примет у себя 13-ю команду РПЛ. Даты проведения стыковых матчей: 30 мая и 2 июня.

Напомним, в РПЛ напрямую уже вышли «Тамбов» и ФК «Сочи». «Анжи» и «Енисей» покинут элитный дивизион.