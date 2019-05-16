Состоялась жеребьевка стыковых матчей за право сыграть в РПЛ

От ФНЛ в стыковые матчи пройдут команды, занявшие 3 и 4 места. В РПЛ также сохраняется интрига. Команды, закрепившиеся на 13-м и 14-м местах турнирной таблицы, будут известны в ближайших матчах.
В первом из стыковых матчей 14-я команда РПЛ встретится дома с 3-й командой ФНЛ, а 4-я команда ФНЛ примет у себя 13-ю команду РПЛ. Даты проведения стыковых матчей: 30 мая и 2 июня.
Напомним, в РПЛ напрямую уже вышли «Тамбов» и ФК «Сочи». «Анжи» и «Енисей» покинут элитный дивизион.
«Челси» войдет в новый сезон без Азара и Сарри. Но с Пулишичем… и Лэмпардом?Вопрос об отставке нелюбимого болельщиками Сарри практически решен. На его место прочат Лэмпарда. В период трансферного бана ему придется тяжело. Армейцы победили! Все довольны!На «ЦСКА-Арена» прошла сессия медиаклуба хоккейной традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ сезона-2018/19. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Супергол Овечкина и новая драма Словакии. Очень крутой день на ЧМ-2019! (видео)Италия никак не может забросить первую шайбу на турнире, а британцы дали бой США. Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Рекорд! Сборная России одержала свою самую крупную победу в истории – 10:0Овечкина и Кузнецова прорвало! Оба забивали и отдавали. А Василевский засушил сухарь. Так крупно сборная России на ЧМ не побеждала. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри. Кубок кубков впервые наш! Это была первая большая победа советского клубного футбола14 мая 1975 года киевское «Динамо» обыграло в финале Кубка обладателей кубков венгерский «Ференцварош» со счетом 3:0. Клубок России. «Локомотив» и «Арсенал» могут подарить «Спартаку» место в еврокубкахОт исхода сегодняшних ответных полуфиналов Кубка России в Туле и Ростове-на-Дону зависит не только состав предстоящего 22 мая в Самаре финала. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Тарасенко наконец-то расчехлил свою пушку. Но «Шаркс» все равно победилиПобедный гол «Сан-Хосе» забил после нарушения правил. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Леонид Калошин: Проблема для VAR в России – не Иванов, а финансированиеПока видеоповторы используются судьями только в матчах решающих стадий Кубка России, но не за горами распространение VAR во всем нашем футболе. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Зачем нам смотреть на этот шлак? Колонка Виталия СлавинаКорреспондент «Советского спорта» против большого количества команд на хоккейных чемпионатах мира. Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Сними нашу футболку!». Гризманн попрощался с «Атлетико» и дико разозлил фанатовФранцузский нападающий еще никуда не перешел, но уже попрощался с «Атлетико».
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Глушаков перейдет в «Крылья». А кому продадут «Спартак»?По нашей информации, летом Денис Глушаков с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Крыльях Советов». Однако на состоявшемся во вторник в Москве совете директоров «Спартака» обсуждались и более глобальные вопросы – в том числе возможная продажа клуба. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Хочешь на хоккей, плати 300 евро. И смотри, чтоб тебя не обманули!Путевые заметки корреспондента «Советского спорта». Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.