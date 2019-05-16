РФС допустил поле стадиона «Динамо» в Петровском парке к проведению матчей - Советский спорт
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16 мая 2019 13:56ФутболСпирин Дмитрий

РФС допустил поле стадиона «Динамо» в Петровском парке к проведению матчей

Московское «Динамо» сыграет на новой арене в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом».

«Поле допущено, «Динамо» сыграет на своем стадионе в матче с «Арсеналом», - рассказал заместитель генерального директора РФС Александр Зорков агентству «Р-Спорт».

Матч «Динамо» с «Арсеналом» состоится 26 мая.

Напомним, в феврале комиссия Российской премьер-лиги не приняла газон арены в Петровском парке, из-за чего матч 19-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком» был перенесен на «Арену Химки», где состоялись и последующие матчи бело-голубых.

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