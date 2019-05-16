Нандо де Коло: Пусть люди говорят, что я собираюсь в «Реал» - Советский спорт
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16 мая 2019 14:07ФутболЛипкин Антон

Нандо де Коло: Пусть люди говорят, что я собираюсь в «Реал»

Француз может перейти из ЦСКА в «Реал».

Разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло, срок контракта которого с клубом истекает по окончании сезона, высказался о своем будущем.

– Я только хочу закончить этот сезон, – приводит News.ru слова 31-летнего француза. – Шаг за шагом я двигаюсь к мечте, я люблю баскетбол. Мы будем говорить о следующем сезоне, когда закончится этот.

– Правда, что вы собираетесь переходить в мадридский «Реал»? Многие именно об этом говорят.
– Пусть люди говорят. Как я уже сказал в ответе на предыдущий вопрос, мы будем говорить о следующем сезоне, когда закончится этот. Сейчас я не буду говорить ни о какой команде, ни о ком-либо. Все, что я хочу сейчас, – работать вместе с ЦСКА и победить в составе команды.

Напомним, де Коло выступает за ЦСКА с 2014 года, через два сезона он продлил контракт с клубом еще на три года.

На этой неделе ЦСКА сыграет в «финале четырех» Евролиги в Витории. В полуфинале соперником армейцев станет «Реал».

Матч ЦСКА – «Реал» пройдет 17 мая. Начало – 22:00 (мск). В другом полуфинале сыграют «Фенербахче» и «Анадолу Эфес».

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