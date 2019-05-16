«Динамо» представит на матче с «Арсеналом» новый гимн клуба - Советский спорт
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16 мая 2019 16:49ФутболЛипкин Антон

«Динамо» представит на матче с «Арсеналом» новый гимн клуба

В последнем туре сезона бело-голубые впервые за 11 лет сыграют на стадионе «Динамо».

«Динамо» анонсировало презентацию нового клубного гимна в матче открытия реконструированного стадиона «Динамо».

26 мая в 30-м туре премьер-лиги бело-голубые проведут в Петровском парке матч с «Арсеналом».

«Матч 30-го тура российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» мы откроем гала-презентацией нового гимна Динамо, написанного нашим давним и преданным болельщиком, певцом, композитором, блюз- и рок-музыкантом Николаем Арутюновым.

Это будет красочная и по-домашнему трогательная церемония для вас, болельщики «Динамо», и непосредственно с вашим участием», – говорится в заявлении клуба.

Напомним, стадион «Динамо» был закрыт на реконструкцию в конце 2008 года. Ожидалось, что первый матч на реконструированной арене пройдет 10 марта со «Спартаком», однако из-за неготовности газона команда продолжила принимать соперником на «Арене Химки».

В четверг комиссия РПЛ и РФС дала разрешение на проведение матчей на стадионе «Динамо».

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