Годзюр продлил контракт с «Уралом» - Советский спорт
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17 мая 2019 13:57ФутболЛипкин Антон

Годзюр продлил контракт с «Уралом»

Голкипер проводит второй сезон в клубе из Екатеринбурга.

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр продолжит выступление за клуб. Как сообщает Sport24.ru, 34-летний украинец продлил контракт. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Годзюр выступает за «Урал» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл во всех матчах команды. На его счету 33 матча в премьер-лиге и Кубке России (из них пять – «на ноль») и 46 пропущенных голов.

Ранее Годзюр выступал за «Ахмат». Всего он провел 156 матчей в премьер-лиге и пропустил 206 голов.

Добавим, что за два тура до окончания чемпионата «Урал» занимает 11-е место в премьер-лиге. Кроме того, команда вышла в финал Кубка России, где 22 мая сыграет с «Локомотивом» на «Самара Арене».

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