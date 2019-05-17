Годзюр продлил контракт с «Уралом» Голкипер проводит второй сезон в клубе из Екатеринбурга.

Голкипер «Урала» Ярослав Годзюр продолжит выступление за клуб. Как сообщает Sport24.ru, 34-летний украинец продлил контракт. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

Годзюр выступает за «Урал» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он сыграл во всех матчах команды. На его счету 33 матча в премьер-лиге и Кубке России (из них пять – «на ноль») и 46 пропущенных голов.

Ранее Годзюр выступал за «Ахмат». Всего он провел 156 матчей в премьер-лиге и пропустил 206 голов.

Добавим, что за два тура до окончания чемпионата «Урал» занимает 11-е место в премьер-лиге. Кроме того, команда вышла в финал Кубка России, где 22 мая сыграет с «Локомотивом» на «Самара Арене».