УЕФА – «Арсеналу»: Очень сожалеем о проблемах, с которыми столкнулись болельщики - Советский спорт
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17 мая 2019 15:42ФутболКоноплев Александр

УЕФА – «Арсеналу»: Очень сожалеем о проблемах, с которыми столкнулись болельщики

УЕФА объясняет квоты и защищает Баку.

Директор соревнований УЕФА Джорджио Маркетти ответил на заявление «Арсенала» по поводу проведения финала Лиги Европы-2018/19 в Баку. «Канониры», которые в столице Азербайджана разыграют трофей во в матче против «Челси», возмущались, что болельщикам будет трудно добраться до прикаспийского города.

«Финал с двумя лондонскими командами, не был очень предсказуемым событием во время назначения Баку. Никаких сомнений, что это добавило трудностей для логистики. В УЕФА очень сожалеют о проблемах, с которыми сталкиваются болельщики «Арсенала» и «Челси», пытаясь организовать свое путешествие в Баку.

Наши специалисты активно работают, чтобы помочь найти более дешевые решения для фанатов. Мы приветствовали бы совместные усилия с вашим клубом в этом отношении», – написал Маркетти.

Также в письме объясняется, почему клубы получили только по 6000 билетов: «Устанавливая квоту, мы исходили из числа болельщиков на выездных матчах обеих команд, а не исходя из вместимости арены. Делать квоты пропорциональными было бы неправильно».

Финал Лиги Европы-2018/19 пройдет 29 мая.

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