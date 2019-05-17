«Анжи», «Мордовия», «Балтика» и «Луч» не прошли процедуру лицензирования

10 российских клубов не смогли получить лицензию Российского футбольного союза, сообщает сайт организации. Среди них «Анжи», «Мордовия», «Балтика», «Луч», финалист Кубка России-2017/18 курский «Авангард» и созданный год назад краснодарский «Урожай».
Эти команды могут подать апелляцию. Их рассмотрят в конце мая 2019 года.
«Российский футбольный союз надеется, что все недостатки данных футбольных клубов будут устранены к этому времени и готов всячески помогать вышеуказанным клубам в решении возникающих проблем», – говорится в сообщении РФС.
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