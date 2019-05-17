Конте стал фаворитом на пост главного тренера «Ювентуса»

Как сообщает Bleacher Report, руководство «Ювентуса» рассматривает Конте в качестве основного кандидата на пост главного тренера команды. На этой должности 49-летний итальянец заменит Массимилиано Аллегри, отказавшегося продлить контракт с туринским клубом.
Напомним, что Конте ранее уже возглавлял «Ювентус». Специалист был назначен главным тренером туринской команды в мае 2011 года. Под его руководством клуб три раза подряд выиграл итальянский чемпионат (2011/12, 2012/13, 2013/14), а также завоевал два Суперкубка Италии (2012, 2013).
Перед сезоном 2012/2013 Антонио Конте получил десятимесячную дисквалификацию (на время дисквалификации «Ювентус» возглавлял Массимо Каррера). Позже срок дисквалификации сократили до 4 месяцев.
Ранее Конте отказался заменить Клаудио Раньери на посту главного тренера «Ромы».
Как отмечает издание, также среди кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса числятся аргентинский специалист Маурисио Почеттино («Тоттенхэм»), итальянцы Маурицио Сарри («Челси») и Симоне Индзаги («Лацио»), а также бывший португальский наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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