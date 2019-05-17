Игорь Черевченко: Не знаю, кто предлагал мои услуги «Црвене Звезде», я остаюсь в Туле - Советский спорт
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17 мая 2019 23:07Футбол

Игорь Черевченко: Не знаю, кто предлагал мои услуги «Црвене Звезде», я остаюсь в Туле

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что в следующем сезоне возглавит белградскую «Црвену Звезду».

«Не знаю, кто там предлагал мои услуги «Црвене Звезде». Никто не предлагал. К тому же я остаюсь в Туле и уже подписал новый контракт, – приводит слова Черевченко «Чемпионат».

Напомним, что ранее издание HotSport.rs сообщило, что 44-летний специалист заменит на посту главного тренера сербской команды Владана Милоевича.

Напомним, что «Арсенал» за два тура до окончания чемпионата России занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая идущему на пятом месте ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Туляки дошли до полуфинала Кубка России, где уступили по сумме двух встреч «Уралу».

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