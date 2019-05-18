Виктор Гончаренко: Вася Березуцкий мог бы поиграть еще несколько сезонов Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что Василий Березуцкий рано завершил карьеру игрока.

«Мы понимали, что Березуцкие и Игнашевич рано или поздно закончат играть, но все равно получилось неожиданно. На летнем сборе в Австрии у нас тренировалось только 12 человек. Тем не менее работа шла: необходимо было строить новую команду. А дальше увидели новичков в ЦСКА, поняли их потенциал, да и футболисты в себя поверили. На юношеском задоре так и выступили в чемпионате России и в Лиге чемпионов. Насколько быстро ушли ветераны — настолько же быстро мы постарались «влить» новичков.

Вася Березуцкий мог бы поиграть еще несколько сезонов. Алексею было бы потяжелее: у него много травм в последнее время. Мне казалось, Сережа Игнашевич вполне способен был продлить карьеру, но закончить ее после домашнего мундиаля — правильное решение, его нужно уважать. Переубедить их было практически невозможно», — цитирует Гончаренко еженедельник «Футбол».