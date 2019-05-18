«Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ - Советский спорт
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18 мая 2019 15:55ФутболСметанникова Дарья

«Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ

В 29-м туре российской премьер-лиги «Уфа» проиграла «Оренбургу» со счетом 0:2.

Из-за поражения «Уфа» потеряла шансы на прямое попадание в следующий сезон чемпионата.

«Уфа» точно сыграет стыковые матчи с клубом ФНЛ за право остаться в премьер-лиге. Уфимская команда уже не сможет догнать «Динамо», идущее на 12-м месте.

В стыковых матчах команда Вадима Евсеева, скорее всего, сыграет либо с «Томью», либо с «Нижним Новгородом».

Напомним, что по итогам сезона РПЛ покинули «Енисей» и «Анжи». В зоне стыковых матчей также находятся «Крылья Советов».

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