«Уфа» сыграет стыковые матчи за право остаться в РПЛ В 29-м туре российской премьер-лиги «Уфа» проиграла «Оренбургу» со счетом 0:2.

Из-за поражения «Уфа» потеряла шансы на прямое попадание в следующий сезон чемпионата.

«Уфа» точно сыграет стыковые матчи с клубом ФНЛ за право остаться в премьер-лиге. Уфимская команда уже не сможет догнать «Динамо», идущее на 12-м месте.

В стыковых матчах команда Вадима Евсеева, скорее всего, сыграет либо с «Томью», либо с «Нижним Новгородом».

Напомним, что по итогам сезона РПЛ покинули «Енисей» и «Анжи». В зоне стыковых матчей также находятся «Крылья Советов».