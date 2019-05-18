40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером» - Советский спорт
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18 мая 2019 18:21ФутболКоноплев Александр

40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

Писарро еще поиграет.

«Вердер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с перуанским нападающим Клаудио Писарро до лета 2020 года.

В октябре 2019 года Писарро исполнится 41 год.

«Писарро из-за мастерства и харизмы может раскачать любую игру. Нельзя отказываться от этих качеств», — сказал главный тренер клуба Флориан Кофельдт.

В минувшем сезоне Писарро провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.

Писарро – шестикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов-2012/2013.

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