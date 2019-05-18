40-летний Писарро продлил контракт с «Вердером»

«Вердер» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с перуанским нападающим Клаудио Писарро до лета 2020 года.
В октябре 2019 года Писарро исполнится 41 год.
«Писарро из-за мастерства и харизмы может раскачать любую игру. Нельзя отказываться от этих качеств», — сказал главный тренер клуба Флориан Кофельдт.
В минувшем сезоне Писарро провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
Писарро – шестикратный чемпион Германии, победитель Лиги чемпионов-2012/2013.
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