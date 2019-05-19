Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS (видео)

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» обыграл «Чикаго Файр» в домашнем матче со счетом 4:1.
В составе победителей покер оформил нападающий Крис Вондоловски.
На счету 36-летнего американца стало 148 голов в MLS. Это позволило стать ему лучшим бомбардиром в истории лиги.
Раньше это достижение принадлежало бывшему игроку «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Лэндону Доновану – 145.
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