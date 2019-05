Вондоловски стал лучшим бомбардиром в истории MLS (видео)

«Сан-Хосе Эрткуэйкс» обыграл «Чикаго Файр» в домашнем матче со счетом 4:1.

В составе победителей покер оформил нападающий Крис Вондоловски.

Needed two. Scored FOUR.@ChrisWondo broke the all-time goals record in style. 👑 pic.twitter.com/LpJmQkV0BE