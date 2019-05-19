«Луч» обыграл «Факел», «СКА-Хабаровск» справился с «Нижним Новгородом» В Футбольной национальной лиге проходит 37-й тур.

«Луч» на своем поле принимал «Факел» и победил со счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч забил Илья Визинович (83-я минута). Отметим, что на 27-й минуте «Луч» не реализовал пенальти, а на 84-й минуте «Факел» остался в меньшинстве после удаления Игоря Лебеденко.

В параллельном матче «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Нижний Новгород» - 1:0. У хозяев отличился Эдуард Булия (25). В добавленное ко второму тайму время «Нижний Новгород» остался в меньшинстве после удаления Виталия Федорива.

После 37 туров ФНЛ «Луч» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. «Факел» с 40 очками идет в зоне стыковых матчей на 16-й позиции. «СКА-Хабаровск» (58) расположился на пятой строчке, «Нижний Новгород» (59) – на четвертой.