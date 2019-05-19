«Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в стыковых матчах - Советский спорт
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19 мая 2019 14:22ФутболСпирин Дмитрий

«Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в стыковых матчах

«Томь» на своем поле обыграла «Спартак-2» (2:1) в матче 37-го тура первенства ФНЛ.

Дублем в составе томичей отметился полузащитник Александр Ставпец. У «Спартака-2» отличился Кирилл Фольмер.

За один тур до окончания чемпионата томская команда уже не опустится ниже третьего места в таблице и теперь ее ожидает двухматчевое противостояние с 14-й комадой РПЛ. Первый переходный матч пройдет на поле клуба РПЛ 30 мая. Ответная игра состоится в Томске 2 июня.

Напомним, «Томь» покинула высший дивизион российского футбола в 2017 году.

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