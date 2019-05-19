«Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в стыковых матчах

Дублем в составе томичей отметился полузащитник Александр Ставпец. У «Спартака-2» отличился Кирилл Фольмер.
За один тур до окончания чемпионата томская команда уже не опустится ниже третьего места в таблице и теперь ее ожидает двухматчевое противостояние с 14-й комадой РПЛ. Первый переходный матч пройдет на поле клуба РПЛ 30 мая. Ответная игра состоится в Томске 2 июня.
Напомним, «Томь» покинула высший дивизион российского футбола в 2017 году.
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