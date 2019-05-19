«Томь» обыграла «Спартак-2» и обеспечила себе участие в стыковых матчах

«Ови – ноль. Кови – ноль. Малыч – ноль. Только Куч и Гусь играют!» После игры Латвия - Россия (1:3) наш редакционный хоккейный чат забурлил. Что-то распереживались мы за нашу дрим-тим!

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