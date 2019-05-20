Дмитрий Хохлов: «Динамо» обязано показать хорошую игру в первом матче на новой арене - Советский спорт
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20 мая 2019 12:56ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Хохлов: «Динамо» обязано показать хорошую игру в первом матче на новой арене

«Динамо» сыграет с «Арсеналом» в первой игре после реконструкции стадиона в Петровском парке.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 29-го тура премьер-лиги с «Енисеем» (2:2) прокомментировал предстоящую заключительную игру команды в сезоне – с «Арсеналом», которая станет первой на стадионе «Динамо» в Петровском парке после реконструкции.

«Я не помню, чтобы у нас в последнее время были легкие матчи, – сказал Хохлов в интервью клубной пресс-службе. – Естественно давление будет, его никуда не денешь – это матч открытия на своем стадионе. Как ни крути, мы обязаны показать хорошую игру и положительный результат.

Мы однозначно ждем поддержки болельщиков. Они, как и мы, заждались этого события. Переполненные трибуны будут отличным знаком для шага вперед».

Напомним, стадион «Динамо» будет открыт 26 мая. Изначально «Динамо» должно было начать играть на домашнем стадионе в марте, но из-за плохого состояния газона бело-голубые продолжили принимать соперников на «Арене Химки».

Матч «Динамо» – «Арсенал» пройдет 26 мая. Начало – 14:00 (мск).

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