Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству клуба назначить португальского специалиста Жозе Моуринью главным тренером команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Кандидатуру Моуринью также поддерживает его агент Жорже Мендеш. Напомним, португальский тренер остался без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года.
Отмечается, что помешать назначению Моуринью в «Ювентус» может тот факт, что он ранее тренировал «Интер», который является принципиальным соперником туринского клуба.
Ранее сообщалось, что Роналду против возвращения в «Ювентус» Антонио Конте. Руководство бьянконери поддержало решение португальского форварда.
Ранее стало известно, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.
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