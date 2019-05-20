Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 мая 2019 13:26ФутболСметанникова Дарья

Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»

Продолжаются поиски нового главного тренера туринского клуба.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству клуба назначить португальского специалиста Жозе Моуринью главным тренером команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кандидатуру Моуринью также поддерживает его агент Жорже Мендеш. Напомним, португальский тренер остался без работы после увольнения из «Манчестер Юнайтед» в декабре 2018 года.

Отмечается, что помешать назначению Моуринью в «Ювентус» может тот факт, что он ранее тренировал «Интер», который является принципиальным соперником туринского клуба.

Ранее сообщалось, что Роналду против возвращения в «Ювентус» Антонио Конте. Руководство бьянконери поддержало решение португальского форварда.

Ранее стало известно, что наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет свой пост по окончании нынешнего сезона.

19/05 19:30Футбол
Мурад Мусаев: Если бы не травмы, мы были бы до сих пор в чемпионской гонкеГлавный тренер «Краснодара» на пресс-конференции после матча 29-го тура с «Арсеналом» (3:0) похвалил соперника за стиль игры.
20/05 07:00Хоккей
Оставит ли Нюландер в покое Кучерова? Швед может превзойти результат нашего форвардаЗа какими матчами следить сегодня на чемпионате мира и что в них будет интересного.
19/05 23:45Хоккей
Кучеров! Гусев! Георгиев! Кто творил шестую победу сборной РоссииДубль Никиты Кучерова, второй сухарь Александра Георгиева и четвертый матч на ноль сборной России – она остается единственной, идущей по дистанции без потерь.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
20/05 13:00Хоккей
Фестиваль Ночной лиги: когда сбываются надежды и мечтыПодводим итоги финальных соревнований любительского чемпионата страны по хоккею.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
19/05 18:30Футбол
Анатолий Мещеряков: Жест Страндберга? Пусть органы разбираютсяПредседатель совета директоров «Локомотива» поделился впечатлениями от гостевого матча с «Уралом».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
20/05 11:30Футбол
Травма Влашича и жест Страндберга. Цифры и итоги 29-го тураЛюбопытные итоги 29-го тура РПЛ от «Советского спорта».
19/05 06:36Футбол
Валерий Рейнгольд: «Спартак» встал за 30 минут до конца. Это уже болезньБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что недоволен игрой красно-белых в матче 29-го тура с «Крыльями Советов» (2:1).
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
19/05 14:19Футбол
Как «Урал» вошел в историю, а судья Москалев из нее выпалЮрий Цыбанев – о том, почему каждая команда РПЛ должна взять пример с игры уральцев против «Локо»
20/05 01:00Хоккей
Джо, неужели Кубок Стэнли снова достанется не тебе?«Сан-Хосе» проиграл в пятом матче финала Западной конференции. А мы жутко испугались за Джо Торнтона, крутого 40-летнего парня, который снова может пролететь мимо Кубка Стэнли. «Акулы» – в одном шаге от вылета.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
20/05 00:00Хоккей
Чудо-гол Кучерова и проблемы США. Итоги дня на ЧМ-2019Россия одержала очередную победу, а американцы с трудом обыграли немцев.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
18/05 15:53Хоккей
Пятая победа! Сборная России одолела латвийцев благодаря голам Орлова и ГусеваНашим впервые пришлось отыгрываться. Тем приятнее волевая победа 3:1. Которая, впрочем, оставила вопросы. В двух периодах сборной России не удалось распечатать ворота.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
Новости
13:27 Хоккей Нико Хишир: Знали, что мы можем победить сборную России
13:26 Футбол Моуринью, по рекомендации Роналду, может возглавить «Ювентус»
13:18 Футбол Руслан Нигматуллин: «Локомотив» не должен упускать прямую путевку в Лигу чемпионов
13:12 Футбол КДК РФС не стал отменять красную карточку Бикфалви
13:06 Авто/Мото «Макларен» не будет покупать для Алонсо место на старте «500 миль Индианаполиса»
13:06 Футбол Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» на следующий сезон
12:57 Волейбол Волейболисты «Зенита» Спиридонов и Алексеев перешли в «Урал»
12:56 Футбол Дмитрий Хохлов: «Динамо» обязано показать хорошую игру в первом матче на новой арене
12:46 Футбол Адвокаты Кокориных и Мамаева обжаловали арест
12:39 Футбол Влашич получил вызов в сборную Хорватии на июньские матчи
12:35 Хоккей Дмитрий Яшкин: Овечкин и Кузнецов покажут настоящий уровень в более важных матчах
12:32 Фигурное катание Авербух стал постановщиком новой короткой программы Медведевой
12:25 Хоккей Максим Сушинский: «Красная машина» – хороший бренд, но пять лет без золота – много
12:17 Футбол «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника «Санта-Клары» Кайо
12:09 Футбол СМИ: Ракицкий получит от «Шахтера» золотую медаль чемпионата Украины
12:03 Авто/Мото Алонсо не прошел квалификацию в «500 миль Индианаполиса»
12:02 Фигурное катание Медведева – о последней серии «Игры престолов»: Не мое, извините
11:57 ММА Тренер Нурмагомедова назвал имена опасных соперников для россиянина
11:50 Футбол Гюндоган готов возобновить с «Манчестер Сити» переговоры о новом контракте
11:48 Хоккей Свен Андригетто: Мы должны были найти способ забить России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика