Игрок из ФНЛ попался на допинге

Игрок одного из клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сдал положительный допинг-тест, информирует официальный сайт РФС.
«РФС получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА», – сообщает пресс-служба РФС.
Фамилия, клубная принадлежность подозреваемого, а также название обнаруженного вещества не называются.
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