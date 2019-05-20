Игрок из ФНЛ попался на допинге - Советский спорт
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20 мая 2019 14:40ФутболКоноплев Александр

Игрок из ФНЛ попался на допинге

Фамилия, клубная принадлежность подозреваемого, а также название обнаруженного вещества не называются.

Игрок одного из клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сдал положительный допинг-тест, информирует официальный сайт РФС.

«РФС получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) информационное письмо о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ. Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА», – сообщает пресс-служба РФС.

Фамилия, клубная принадлежность подозреваемого, а также название обнаруженного вещества не называются.

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