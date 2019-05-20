Бывший помощник Моуринью возглавил соперника сборной России

Шотландская футбольная ассоциация объявила о назначении Стива Кларка на пост главного тренера сборной.
Ранее Кларк работал ассистентом Рууда Гуллита в «Ньюкасле», помогал Жозе Моуринью в «Челси», был помощником Джанфранко Дзолы в «Вест Хэме», Кеннета Даглиша в «Ливерпуле» и Роберто Ди Маттео в «Астон Вилле». Самостоятельно Кларк работал в «Вест Бромвиче», «Рединге» и «Килмарноке».
Сборная Шотландии – соперник сборной России по группе I квалификации Евро-2020. Матчи между этими командами пройдут 6 сентября и 10 октября.
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